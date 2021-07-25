В медальном зачете Олимпиады снова сменился лидер, Россия — пятая

Сборная Китая вышла на первую строчку неофициального командного зачета Олимпийских игр в Токио.

Победа представительниц Поднебесной в прыжках в воду с трехметрового трамплина принесла сборной четвертую золотую награду. Пятое золото для Китая заработал тяжелоатлет Фабин Ли, установивший олимпийский рекорд в категории до 61 кг.

Вторую строчку занимает команда Японии, третью — США.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай — 5-1-3 (9)

2. Япония — 3-1-0 (4)

3. США — 2-3-3 (8)

4. Южная Корея — 2-0-2 (4)

5. Россия — 1-2-1 (4)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг.