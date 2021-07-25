Россиянка выиграла первое золото на Олимпиаде-2020

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио, установив рекорд Игр.

Это первое золото сборной России на турнире. Серебро завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио.

Женщины. Пневматический пистолет. 10 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).

2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.

3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.

Ранее сообщалось, что российские лучницы победили Украину и вышли в 1/4 финала на Олимпиаде.