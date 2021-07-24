«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в первом туре РПЛ

Московский «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе «оружейников» мяч забил Сергей Ткачев. Он отличился на 22-й минуте поединка. За десять минут до конца поединка игрок «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов сравнял счет. В самом конце поединка Жемалетдинов оформил дубль, а Федор Смолов установил окончательный счет на табло.

В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют против столичного ЦСКА. Встреча состоится 31 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Туляки сыграют против казанского «Рубина». Встреча состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 1-й тур

«Локомотив» — «Арсенал» — 3:1

Голы: 0:1 — Ткачев, 22; 1:1 — Жемалетдинов — 80; 2:1 — Жемалетдинов, 86; 3:1 — Смолов, 89.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.

«Теперь Георгичу нужно благословение от Дзюбы получить. Карпин — хороший тренер, но надо следовать традиции — пускай Дзюба говорит: «Тренеришка» или «Не тренер». Тогда, может, что-то и выгорит от этого назначения и может повезти», — сказал Билялетдинов.