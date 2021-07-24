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Олимпиада 2020

В матче по хоккею с мячом аргентинец ударил испанца клюшкой по голове

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Reuters

В матче по хоккею на траве на Олимпиаде игрок сборной Аргентины Лукас Росси ударил хоккеиста сборной Испании Давида Аллегри клюшкой по голове. Инцидент произошел в конце игры, когда Аллегри оказывали помощь.

Инцидент спровоцировал потасовку между командами.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Видео инцидента доступно в Telegram-канале «Би-би-си».

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии флага и гимна России на Олимпийских играх.

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