Волонтер Олимпиады: работала по 12 часов, а оплата была как у кассиров в магазинах

Волонтер Олимпийских игр — 2020 в Токио Галина Бутова рассказала о своих обязанностях на турнире.

«Была водителем, для этого понадобились только права, водительский стаж и знание русского языка, кроме английского и японского, так как помогать нужно было именно россиянам. Работала четыре дня почти по 12 часов, а оплата была примерно такая же, как у кассиров в магазинах», — приводит слова Бутовой RT.

Также волонтер Олимпиады рассказала об отношении японцев к проведению соревнований.

«Если спросить жителей, то значительная часть ответит, что Олимпиаду все же следовало отменить, а проводят ее исключительно ради денег и политики, а не ради спорта.

Многие улицы в столице Японии перекрыты, за каждый проезд по скоростной трассе надо доплатить дополнительные 1000 йен (сам проезд может стоить дешевле, то есть надбавка ощутимая).

Время работы общественных учреждений и транспорта изменились из-за режима ЧС, который все еще действует. Но люди уверены, что ЧС введена из-за Игр», — сказала девушка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла аргентинцев на Олимпиаде-2020.