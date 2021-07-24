Иран сместил Россию на третье место в медальном зачете Олимпиады

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 м) представитель Ирана Джавад Форугхи выиграл золото. Иранская команда в медальном зачете вышла на второе место, сместив Россию и Индию на третью строчку.
Национальная команда России имеет в своем активе одну серебряную медаль: Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.
Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпийские игры. Токио, Япония.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).
1. Китай – 2-0-1 (3)
2. Иран – 1-0-0 (1)
3-5. Индия – 0-1-0 (1)
3-5. Россия – 0-1-0 (1)
3-5. Сербия – 0-1-0 (1)
Ранее сообщалось, что Китай упрочил лидерство в медальном зачете Игр-2020, Россия делит второе место с Индией.