Дик Адвокат рассказал, готов ли он стать координатором сборной России

Экс-наставник петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат рассказал, что не против стать координатором национальной команды.

«Контактировал ли со мной РФС? Нет, ничего не было, и я даже не слышал об этом. Что касается работы координатором, почему нет? Представители РФС могут позвонить мне в любое время. У меня очень богатый опыт», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Штефан Кунц не был назначен на пост тренера сборной России из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с ним.

Напомним, главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.