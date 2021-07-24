Сборная России уверенно переиграла Китай в баскетбол 3x3 на Играх-2020

24 июля состоялся матч между сборными России и Китая в рамках группового этапа по баскетболу 3х3 (женщины) на Олимпийских играх --2020 в Токио.

Встреча завершилась разгромной победой российской команды со счетом 19:9.

Для России это вторая подряд победа на турнире. Ранее были обыграны спортсменки из Японии — 21:18.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Китай лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Россия идет на втором месте, обгоняя швейцарцев, завоевавших одну бронзовую медаль.