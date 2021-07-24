В Госдуме рассказали, почему Карпин не добьется успеха в сборной России

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Валерий Карпин — человек, который по своему стилю и характеру способен встряхнуть и дать глоток свежего воздуха любой команде и сборной. Но с национальной командой в том виде, в котором она есть сейчас, я думаю, успеха он не добьется. И проблема здесь не в нем, Черчесове, Бердыеве, Газзаеве или Семине. Проблема в падении уровня отечественного футбола в целом», — приводит слова Лебедева NEWS.ru.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев с позитивом оценил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.