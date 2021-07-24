Журова: некоторые мировые политики будут мучиться из-за формы сборной России на ОИ

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр — 2020.

«Открытие Олимпиады, как и всегда, оставило хорошее впечатление. Все стараются использовать технические средства, световые. Впечатление хотят произвести все, а японцы были лаконичны. Церемонии ведь рассчитаны не только на тех, кто должен быть на стадионе, но и на тех, кто у экранов. У меня друзья смотрели церемонию в Италии, так вот их комментаторы очень тепло отзывались о нашей сборной, желали удачи», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

Также Журова прокомментировала форму сборной России на соревнованиях в Токио.

«Российская форма уже начинает выводить из себя тех, кто добивался определенных целей, кто знает, что есть запрет. И тут они увидели русский флаг. Наши спортсмены будут стоять на пьедестале практически в русском флаге, а форма сейчас более русская, чем до этого.

Раньше делали форму, которая напоминала, что мы россияне. Сейчас она об этом кричит. При этом нам все согласовали, но некоторые мировые политики не знали об этом и хотели, чтобы этого не случилось. И теперь три недели они будут от этого мучиться», – рассказала Журова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Журова отреагировала на непоказ по телевидению сборной Украины на открытии ОИ.