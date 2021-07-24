Романцев: если Дзюба будет нужен сборной, я уверен, что Карпин наступит на собственное «я»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев прокомментировал мнение о том, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин откажется от вызова Артема Дзюбы из-за давнего конфликта, когда нападающий играл за «Спартак», который возглавлял новоиспеченный наставник национальной команды.

«Если Дзюба будет нужен сборной, я уверен на 100 процентов, что Валера наступит на собственное «я» и будет его вызывать. Я знаю Валерку как честного, порядочного, искреннего человека. Ради интересов дела он может поступиться своими личными амбициями», — передает слова Романцева Sport24.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о конфликте, произошедшем между Артемом Дзюбой и новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.