Газзаев: мне казалось, что стоило назначить Семака на пост тренера сборной

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в «Зените». Но назначили Валерия Георгиевича — с чем я его и поздравляю! Будем теперь переживать за него. Надеемся на успешное выступление нашей сборной», — сказал Газзаев.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.