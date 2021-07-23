Игонин считает, что у Карпина есть авторитет в глазах футболистов

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.

«Думаю, назначение Карпина вполне соответствует его амбициям. Мне кажется, что он к этому стремился и не стал пренебрегать появившейся возможностью. Он не стал раздумывать по поводу того, получится у него или не получится, и, тем более, не стал рассуждать о том, что будет после, поэтому его кандидатуру и рассматривали. Карпин хочет работать на таком поприще, это достаточно сложная позиция. У него нет времени, подготовка к отборочным матчам должна начинаться буквально с завтрашнего дня. В этом смысле его кандидатура является весомой.

Помимо этого, у него есть авторитет в глазах футболистов. У нас и иностранцев с большим именем привозили, у которых априори должен был быть авторитет, но им его приходилось зарабатывать. У Карпина в этом плане все в порядке.

Историю с совмещением, я, честно говоря, не совсем понял. Как можно совмещать две позиции? Тем более, на такой серьезной должности может возникать конфликт интересов. Что из этого получится, мне не очень понятно. Это не логично, и про спортивную часть можно разговаривать очень долго. Главный тренер сборной должен ездить на матчи, все смотреть, везде присутствовать. Но если специалист работает в клубе, то у него вообще нет времени», — сказал Игонин «Газете.Ru».