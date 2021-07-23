news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Испанский гимнаст сказал, что Навка недостойна звания олимпийского атлета 23:00
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена 22:56
Адвокат оценил последствия для гитариста «Чайфа» за ложь по делу Пьехи 22:47
Игонин считает, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную 22:41
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии 22:41
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку 22:40
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке... 22:38
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы... 22:35
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину 22:26
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками» 22:24
Бесплатная ставка 1000 р.

Игонин считает, что у Карпина есть авторитет в глазах футболистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.

«Думаю, назначение Карпина вполне соответствует его амбициям. Мне кажется, что он к этому стремился и не стал пренебрегать появившейся возможностью. Он не стал раздумывать по поводу того, получится у него или не получится, и, тем более, не стал рассуждать о том, что будет после, поэтому его кандидатуру и рассматривали. Карпин хочет работать на таком поприще, это достаточно сложная позиция. У него нет времени, подготовка к отборочным матчам должна начинаться буквально с завтрашнего дня. В этом смысле его кандидатура является весомой.

Помимо этого, у него есть авторитет в глазах футболистов. У нас и иностранцев с большим именем привозили, у которых априори должен был быть авторитет, но им его приходилось зарабатывать. У Карпина в этом плане все в порядке.

Историю с совмещением, я, честно говоря, не совсем понял. Как можно совмещать две позиции? Тем более, на такой серьезной должности может возникать конфликт интересов. Что из этого получится, мне не очень понятно. Это не логично, и про спортивную часть можно разговаривать очень долго. Главный тренер сборной должен ездить на матчи, все смотреть, везде присутствовать. Но если специалист работает в клубе, то у него вообще нет времени», — сказал Игонин «Газете.Ru».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский ввел санкции против Wildberries
Европейский суд отложил наказание Украины
ЕСПЧ принял жалобу России к Украине, но не стал применять обеспечительные меры
«Может перестать вызывать Дзюбу»: что говорят о назначении Карпина
Карпин возглавил сборную России на условиях совмещения с «Ростовом»
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку
В Сочи из-за шторма обрушилась набережная
Новости и материалы
Испанский гимнаст сказал, что Навка недостойна звания олимпийского атлета
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена
Адвокат оценил последствия для гитариста «Чайфа» за ложь по делу Пьехи
Игонин считает, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке «Спутника V»
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы тренировать сборную
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками»
Стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России
Билялетдинов считает, что Карпин должен получить благословение от Дзюбы
Клуб тренера сборной России проиграл в первом матче РПЛ
В США сотрудник больницы крал личности умирающих от COVID-19 ради льгот
Собянин рассказал, сколько пенсионеров в Москве привились от коронавируса
МИД России подтвердил дату переговоров с США по стратстабильности
В Мурманской области слепили снеговика в июле
Экс-игрок ЦСКА раскритиковал назначение Карпина на пост тренера сборной
Роспотребнадзор: не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19
Булыкин — о Карпине в сборной России: посмотрим, как у него получится
Все новости
Повышение ключевой ставки заставит россиян попрощаться с доступной ипотекой
Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка
Список иноагентов вырос вдвое за полгода
Минюст внес The Insider в реестр иноагентов
Протесты у стадиона и вопрос Крыма: как открывались Игры-2020
В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр
40% автовладельцев ездят на потенциально опасных машинах
Большинство автомобилистов России избегают отзывных кампаний
Война с «Северным потоком — 2»: республиканцы могут отменить сделку Байдена и Меркель
В Конгрессе нашли способ уничтожить «Северный поток — 2»
«Каждый из нас боится старости»: М. Найт Шьямалан о новом фильме и взрослении
Интервью с автором «Шестого чувства» М. Найтом Шьямаланом
Торг уместен: будет ли востребована газотранспортная система Украины
Россия готова прокачивать газ через Украину и после 2024 года при соблюдении ряда условий
«Абсурдные обвинения»: что говорят по делу против Дудя о пропаганде наркотиков
Юрист считает, что Дудю вынесут обвинительный приговор по делу о пропаганде наркотиков
Без штампа в паспорте: риски при сделках с жильем и акциями вырастут
Юристы разъяснили опасность необязательного штампа о браке при сделках
Посадить Била: прокуроры тащат блогера-лихача за решетку
Обвинение просит назначить пранкеру Билу более суровое наказание
«Крикун» с проблемами: что иностранные СМИ пишут о новом Су-75
Зарубежные СМИ дали оценку российскому истребителю Checkmate
«Горбачев возражать не стал»: как советский капитан таранил эсминец США
В Москве умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Сын убийцы и настоящий детектив: Вуди Харрельсон и его лучшие роли
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях