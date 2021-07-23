news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Испанский гимнаст сказал, что Навка недостойна звания олимпийского атлета 23:00
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена 22:56
Адвокат оценил последствия для гитариста «Чайфа» за ложь по делу Пьехи 22:47
Игонин считает, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную 22:41
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии 22:41
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку 22:40
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке... 22:38
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы... 22:35
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину 22:26
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками» 22:24
Бесплатная ставка 1000 р.

Клуб тренера сборной России проиграл в первом матче РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» уступил московскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Оба мяча были забиты в первом тайме.

В следующем туре ростовчане сыграют против петербургского «Зенита». Встреча состоится 1 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«Динамо» встретится с «Уфой». Команды выйдут на поле 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

23 июля главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

РПЛ. 1 тур
«Ростов» — «Динамо» — 0:2
Голы: 0:1 — Захарян, 20; 0:2 — Тюкавин, 33.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский ввел санкции против Wildberries
Европейский суд отложил наказание Украины
ЕСПЧ принял жалобу России к Украине, но не стал применять обеспечительные меры
«Может перестать вызывать Дзюбу»: что говорят о назначении Карпина
Карпин возглавил сборную России на условиях совмещения с «Ростовом»
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку
В Сочи из-за шторма обрушилась набережная
Новости и материалы
Испанский гимнаст сказал, что Навка недостойна звания олимпийского атлета
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена
Адвокат оценил последствия для гитариста «Чайфа» за ложь по делу Пьехи
Игонин считает, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке «Спутника V»
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы тренировать сборную
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками»
Стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России
Игонин считает, что у Карпина есть авторитет в глазах футболистов
Билялетдинов считает, что Карпин должен получить благословение от Дзюбы
В США сотрудник больницы крал личности умирающих от COVID-19 ради льгот
Собянин рассказал, сколько пенсионеров в Москве привились от коронавируса
МИД России подтвердил дату переговоров с США по стратстабильности
В Мурманской области слепили снеговика в июле
Экс-игрок ЦСКА раскритиковал назначение Карпина на пост тренера сборной
Роспотребнадзор: не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19
Булыкин — о Карпине в сборной России: посмотрим, как у него получится
Все новости
Повышение ключевой ставки заставит россиян попрощаться с доступной ипотекой
Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка
Список иноагентов вырос вдвое за полгода
Минюст внес The Insider в реестр иноагентов
Протесты у стадиона и вопрос Крыма: как открывались Игры-2020
В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр
40% автовладельцев ездят на потенциально опасных машинах
Большинство автомобилистов России избегают отзывных кампаний
Война с «Северным потоком — 2»: республиканцы могут отменить сделку Байдена и Меркель
В Конгрессе нашли способ уничтожить «Северный поток — 2»
«Каждый из нас боится старости»: М. Найт Шьямалан о новом фильме и взрослении
Интервью с автором «Шестого чувства» М. Найтом Шьямаланом
Торг уместен: будет ли востребована газотранспортная система Украины
Россия готова прокачивать газ через Украину и после 2024 года при соблюдении ряда условий
«Абсурдные обвинения»: что говорят по делу против Дудя о пропаганде наркотиков
Юрист считает, что Дудю вынесут обвинительный приговор по делу о пропаганде наркотиков
Без штампа в паспорте: риски при сделках с жильем и акциями вырастут
Юристы разъяснили опасность необязательного штампа о браке при сделках
Посадить Била: прокуроры тащат блогера-лихача за решетку
Обвинение просит назначить пранкеру Билу более суровое наказание
«Крикун» с проблемами: что иностранные СМИ пишут о новом Су-75
Зарубежные СМИ дали оценку российскому истребителю Checkmate
«Горбачев возражать не стал»: как советский капитан таранил эсминец США
В Москве умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Сын убийцы и настоящий детектив: Вуди Харрельсон и его лучшие роли
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях