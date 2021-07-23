Клуб тренера сборной России проиграл в первом матче РПЛ

В стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» уступил московскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Оба мяча были забиты в первом тайме.

В следующем туре ростовчане сыграют против петербургского «Зенита». Встреча состоится 1 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«Динамо» встретится с «Уфой». Команды выйдут на поле 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

23 июля главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

РПЛ. 1 тур

«Ростов» — «Динамо» — 0:2

Голы: 0:1 — Захарян, 20; 0:2 — Тюкавин, 33.