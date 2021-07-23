Олимпийцам из Украины рекомендовали общаться со СМИ только на украинском языке

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь рекомендовал украинским олимпийцам и членам делегации общаться на Играх в Токио с представителями СМИ только на государственном языке.

«Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идёт война. Утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире. Украинские спортсмены — посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка», — написал Креминь в Facebook.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее на Первом канале рассказали, почему не показали выход сборной Украины на открытии Игр.