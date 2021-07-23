Стал известен размер призовых для россиян за медали на Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какого размера призовые предусмотрены для российских спортсменов за медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.

Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно», — приводит слова министра РИА «Новости».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что разочарован тем, что российские атлеты на Олимпийских играх — 2020 в Токио выступают в форме с флагом страны.