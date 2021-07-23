Переговоры о назначении Кунца тренером сборной России зашли в тупик

Переговоры между Российским футбольным союзом (РФС) и Штефаном Кунцом о назначении на пост главного тренера национальной команды зашли в тупик, сообщает «СЭ».

Напомним, что с 2016 года Кунц возглавляет молодежную сборную Германии, с которой дважды становился чемпионом Европы. Также специалист тренировал «Карлсруэ» и «Рот-Вайсс» из Алена.

Олимпийская сборная Германии под руководством Кунца проиграла Бразилии (2:4) в 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх — 2020.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что РФС выбирает тренера национальной команды из трех кандидатов: Штефана Кунца, Валерия Карпина и Курбана Бердыева.