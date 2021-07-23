Обновлен первый олимпийский рекорд на играх в Токио

В квалификационных соревнованиях на Олимпиаде в Токио в личном зачете у женщин по стрельбе из лука первое место заняла представительница Южной Кореи Ан Сан (680 баллов), которая обновила олимпийский рекорд, установленный украинкой Линой Герасименко в 1996 году.

Второе и третье места также заняли кореянки — Чан Минхе (677 баллов) и Кан Чхэ Ен (675 баллов). Лучший результат среди россиянок установила Ксения Перова — восьмое место и 664 балла. Елена Осипова стала 22-й (651), Светлана Гомбоева, которая потеряла сознание, — 45-й (630).

Церемония открытия Олимпиады — 2020 начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее россиянка Анна Пракатень выиграла квалификационный заплыв на 2000 метров, пройдя дистанцию за 7:48,74.