Глава WADA — о сборной России на ОИ: не именуйте их по названию страны, здесь они ROC

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька ответил на вопрос журналиста о том, что Россия на Олимпиаде в Токио не нейтральна, так как ее спортсмены носят форму с цветами флага и надписью «Олимпийский комитет России».

«Нет-нет, не именуйте их по названию страны, здесь они ROC. Отвечая на ваш вопрос — как я уже сказал ранее, мы в этом деле обвинители, а не судьи. И я не хочу выказать свое неуважение к решению CAS», — передает слова Баньки «Матч ТВ».

Напомним, согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее генеральный директор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн заявил, что российская сборная — одна из самых тестируемых на допинг перед стартом Олимпийских игр в Токио.