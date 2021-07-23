Гребец Вязовкин первым из россиян выступил на ОИ-2020 и вышел в четвертьфинал соревнований

Гребец Александр Вязовкин стал первым представителем из России, выступившим на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Россиянин занял второе место в третьем заезде и вышел в четвертьфинал соревнований. Вязовкин преодолел дистанцию за 7:14,95, уступив лишь представителю Хорватии Дамиру Мартину, который пришел к финишу первым — 7:09,17.
Олимпиада в Токио официально начнется 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Олимпийские игры - 2020. Академическая гребля.
Одиночный разряд. Предварительные заезды.
1. Дамир Мартин (Хорватия) — 7:09,17
2. Александр Вязовкин (Россия) — 7:14,95
3. Крис Ньеварес (Филиппины) — 7:22,97
Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал возможную отмену Олимпийских игр в Токио.