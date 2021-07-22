Журова назвала причину, по которой 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждан России о предстоящих летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну еще и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определенные виды спорта. Так почему люди должны знать?

Да, специалисты в курсе. Биатлон любят из-за Дмитрия Губерниева. Остальные виды или не показывают, или показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов», — приводит слова депутата RT.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Василий Уткин прокомментировал результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, посвященного популярности спорта в нашей стране.