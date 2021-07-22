Девушка-боец ММА вызвала на бой Моргенштерна

Мастер боевых искусств Ангелина Семенова прокомментировала информацию о подписании музыкантом Моргенштерном контракта с промоушеном Hardcore FC MMA.

«Моргенштерн в Hardcore MMA. Это круто! Только если против тебя Алиш выйдет хотя бы крепкий середнячок твоего веса, ты быстро ляжешь и уже не встанешь!

Так что давай, выходи против меня! Мы оба красим ногти, популярны в интернете, и ты даже со мной в одной весовой категории. Возможно, у тебя будет мизерный шанс, если будешь хорошо готовиться.

Так что, хватит ли у тебя смелости выйти против девушки и не проиграть?» — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, до этого против Моргенштерна выступил российский боец ММА Александр Шлеменко. По словам Александра, такая музыка плохо влияет на подрастающее поколение. Шлеменко поддержали другие бойцы, включая Магомеда Исмаилова и Хабиба Нурмагомедова.

Моргенштерн в ответ заявил, что запретить нужно ММА, так как смешанные единоборства воспитывают в детях жестокость и приводят к дракам на улице. Позже музыкант сказал, что готов выйти на бой со Шлеменко за 20 млн долларов.

Ранее Ангелина Семенова вызвала на бой спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандального эфира на «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.