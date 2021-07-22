Мостовой раскритиковал возможное назначение Кунца на пост тренера сборной России

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о возможном назначении Штефана Кунца на пост тренера национальной команды, передает «Чемпионат.com».

«Возглавлять сборную России – честь, у нас величайшая страна, одна из самых больших и богатых. Нашу сборную должен возглавлять именно авторитет, а не кто-то там. Нам говорили, что будет Тедеско или Виллаш-Боаш – ну смешно. У нас Россия, великая страна», — сказал Мостовой.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост тренера сборной России по футболу.