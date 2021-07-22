Фетисова шокировало, что 97% россиян не знают имен олимпийцев

Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что 97% россиян не знают имен олимпийцев, передает «Говорит Москва».

«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодежи появлялись кумиры», — сказал Фетисов.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что история с двумя российскими пловцами, случившаяся накануне Олимпиады-2020, говорит о том, что в России изменилась ситуация с допингом.