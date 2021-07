Британская спортсменка возмущена критикой ее коротких трусов

Призер Паралимпиады из Великобритании Оливия Брин заявила о непонимании замечаний, полученных от судьи на чемпионате страны в Бредфорде. Во время соревнований по прыжкам в длину судья сказала Брин, что ее спортивные трусы являются «слишком короткими и неуместными».

«Я выступаю в таких брифах уже много лет, они специально созданы для соревнований. Я намерена стартовать в них и на Паралимпиаде в Токио. Подобная ситуация заставляет меня задаться вопросом — возможны ли такие комментарии судей в отношении мужчин?» — цитирует Брин The Guardian.

Брин родилась в Англии у матери-валлийки и отца-ирландца. Спортсменка, у которой церебральный паралич, начала участвовать в гонках еще в начальной школе. Брин получила классификацию T38 в январе 2012 года, что позволило ей участвовать в паралимпийском отборе. В июне 2012 года она участвовала в чемпионате Европы по легкой атлетике МПК в Стадсканаале в Нидерландах, завоевав бронзу в спринте на 100 и 200 метров. Она установила личный рекорд в беге на 100 метров на чемпионате Европы, а затем установила личный рекорд в спринте на 200 метров на встрече Бриллиантовой лиги в Кристал Пэлас в Лондоне в начале июля. Ее время привело к позднему вызову сборной Великобритании на летние Паралимпийские игры 2012 года. Она была самым молодым членом паралимпийской сборной Великобритании по легкой атлетике во время Игр 2012 года.

Ранее телеведущий, спортсмен-паралимпиец Дмитрий Игнатов высказался в адрес известной журналистки Ксении Собчак, предъявлявшей претензии к телеканалу «Россия 24» по поводу названия их передачи «Одной ногой в Токио», посвященной Паралимпиаде.

I am buzzing to finally have broken sub 13 today!! Ran 12.97 (+0.6) pic.twitter.com/QshcOYkq89