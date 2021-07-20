Черышев: не хочу принижать РПЛ, но если уеду туда, будет трудно вернуться в элитные лиги

Полузащитник Денис Черышев высказался о своем будущем в испанской «Валенсии», а также поделился мыслями о российском чемпионате.

«Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе». В команде новый тренер, идут сборы, нужно все доказывать на тренировках. У меня контракт еще на год. Меня здесь все устраивает — я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или еще кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

Хавбек выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». В сезоне — 2015/16 Черышев стал победителем Лиги чемпионов в составе «Королевского клуба».

Ранее Черышев рассказал о том, что он хочет остаться в Испании после окончания карьеры.