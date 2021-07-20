Русскоязычный Twitter НХЛ поддержал хоккеиста Прокопа, сделавшего каминг-аут

Канадский хоккеист системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп совершил каминг-аут. Многие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также высокопоставленные лица уже прокомментировали эту ситуацию и выразили поддержку Прокопу. Пресс-служба лиги также опубликовала обращение к хоккеисту.

«НХЛ гордится тем, что поддерживает Люка Прокопа, который публично заявляет, что он гей», написано в заявлении русскоязычного аккаунта НХЛ в Twitter.

В числе поддерживающих Прокопа такие клубы НХЛ, как «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Джерси Девилз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Детройт Рэд Уингс», «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз».

Люк Прокоп был выбран клубом НХЛ на драфте-2020 под 73-м общим номером. В декабре 2020 года он подписал трехлетний контракт новичка с «Нэшвиллом».

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поддержал защитника системы «Нэшвилла» Люка Прокопа, который недавно совершил каминг-аут.