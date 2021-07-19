Дивеев объяснил слова о том, что в матче Евро-2020 его ничем не удивил Лукаку

Защитник сборной России Игорь Дивеев объяснил свои слова о том, что в матче Евро-2020 против Бельгии его ничем не удивил Ромелу Лукаку.

«Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», — сказал Дивеев в эфире клубного телевидения московского ЦСКА.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

1 сентября сборная России проведет отборочный матч к чемпионату мира 2022 года против Хорватии.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал отпуск в Северной Осетии и вылетел в Москву для переговоров о новой работе.