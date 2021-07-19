Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный уход из команды

Хорват Ведран Чорлука прокомментировал свое решение покинуть тренерский штаб московского «Локомотива».

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва. Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — передает слова Чорлуки сайт красно-зеленых.

Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе красно-зеленых он стал чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка страны.

В конце сезона-2020/2021 года хорват решил завершить карьеру футболиста. В сезоне-2020/2021 Ведран провел 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отдал две результативные передачи.

17 июля красно-зеленые уступили петербургскому «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:3).

Ранее сообщалось о том, что экс-защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука покинул тренерский штаб «железнодорожников» по семейным обстоятельствам.