Широков рассказал, за счет чего «Спартак» может пройти «Бенфику» в квалификации ЛЧ

Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о противостоянии московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, передает «Чемпионат.com».

«Надо перенести тот футбол, что был в товарищеском турнире, на чемпионат и Лигу чемпионов. Тогда проблем с «Бенфикой» быть не должно, они мне на этом турнире понравились. «Спартак» может сыграть с «Бенфикой», как с «Химками», главное, чтобы «Бенфика» сыграла, как «Химки», — сказал Широков.

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка раунда состоится 2 августа.

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы столичного «Спартака» пройти лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.