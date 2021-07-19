Футболист сборной России рассказал о желании жить в Европе после окончания карьеры

Футболист сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал о том, что он хочет остаться в Испании после окончания карьеры, передает «Чемпионат.com» .

«Все-таки я вырос в Испании, мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провел в Испании и планирую остаться тут», — сказал Черышев.

На Евро-2020 Черышев провел один матч, не отметившись результативными действиями.

Хавбек выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». В сезоне-2015/16 Черышев стал победителем Лиги чемпионов в составе «Королевского клуба».

Ранее полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев первым из игроков национальной команды публично отреагировал на отставку Станислава Черчесова.