Семин оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в квалификации ЛЧ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы столичного «Спартака» пройти лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, передает Sport24.

«Не могу сказать, пройдет ли «Спартак» дальше. В Лиге чемпионов всегда сложно предугадать шансы. Тренер «Спартака» Руй Витория отлично знает португальский футбол, философию. «Бенфика» — его бывшая команда. Так что в этом плане это большой плюс», — сказал Семин.

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка раунда состоится 2 августа.

Ранее спутница председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об итогах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.