Пилот «Ред Булл» выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании

Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его выписали из больницы после аварии на Гран-при Великобритании.

«Выписан из больницы после всех обследований. Спасибо всем за приятные сообщения и пожелания», — написал спортсмен в Twitter.

Инцидент с участием Ферстаппена произошел на первом круге гонки в «Сильверстоуне». Представитель Нидерландов пытался отбить атаку пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана на 40 минут.

Ранее Ферстаппен выразил недовольство поведением британского гонщика во время вручения трофея за победу на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Ему не понравилось, что семикратный чемпион активно праздновал успех. По мнению пилота «Ред Булл», соперник проявил неуважение и неспортивное поведение.

Сам Хэмилтон после гонки заявил, что не видит причин извиняться перед нидерландским гонщиком за аварию.