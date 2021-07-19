Мбаппе не верит, что «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов

Нападающий Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ», так как не верит в способность французского клуба выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает AS со ссылкой на L.

Сообщается, что несмотря на то что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За четыре сезона в составе столичного клуба Килиан сыграл 107 матчей в чемпионате Франции, забив 91 мяч и отдав 33 голевых передачи. За сборную Франции Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 16 голов. Во всех турнирах в своей карьере француз провел 273 матча, в которых забил 117 голов. Килиан в 19 лет стал чемпионом мира в составе сборной Франции на мундиале в России в 2018 году.

По данным Transfermarkt рыночная стоимость 22-летнего Мбаппе составляет 160 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 «ПСЖ» занял второе место в Лиге 1, набрав 82 очка.

Ранее фанаты «ПСЖ» поддержали Мбаппе и обвинили СМИ в расизме и линчевании.