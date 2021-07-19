Бывшая жена Кержакова заявила, что ее изнасиловали

Бывшая жена экс-футболиста «Зенита», а ныне главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что ее изнасиловали.

«У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?» — написала Тюльпанова в своем Instagram.

Один из подписчиков захотел уточнить, действительно ли экс-жену Кержакова изнасиловали.

«Да. Это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», — ответила Тюльпанова.

До недавнего момента Кержаков являлся лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с «Севильей» стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее, в мае этого года, Милана Тюльпанова рассказала, что на нее напал бывший молодой человек Евгений.