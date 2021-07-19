Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA

Глава промоушена Хардкор ММА Анатолий Сульянов сообщил о подписании контракта с рэпером Моргенштерном.

Популярнейший российский исполнитель Алишер Моргенштерн у себя на странице в Instagram сообщил, что подписал контракт с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Хардкор MMA.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже.. Варианты по оппонентам в комменты», — написал Сульянов в своем Instagram.

Напомни, Моргенштерн и боец смешанного стиля Шлеменко неоднократно обменивались острыми выпадами в адрес друг друга через СМИ. При этом сам Шлеменко признался «Газете.Ru», что до определенного времени не знал о существовании такого человека, а узнал лишь тогда, когда к нему стали обращаться за комментариями по громким высказываниям рэпера. Исполнитель предлагал запретить MMA из-за плохого примера детям. Также Алишера критиковали Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Емельяненко и другие бойцы.

Ранее российский Александр Шлеменко спрогнозировал, сколько продлился бы его потенциальный бой с рэпером Моргенштерном.