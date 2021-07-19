Футболисты сборной Англии напишут официальную жалобу из-за плохой организации матча Евро

Футболисты сборной Англии выразили недовольство по поводу массовых беспорядков, из-за которых пострадали их семьи. Игроки считают, что полиция не должна была допускать подобного поведения фанатов, поэтому направят коллективное письмо с жалобой в FA (Ассоциация футбола Англии). Об этом сообщает TheTimes.

Напомним, во время беспорядков английские фанаты оскорбляли своих футболистов на расовой почве, жгли пиротехнику, незаконно проникали на стадион. 56-летний отец защитника английской команды Гарри Магуайра сломал ребра в давке.

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Этот финал стал первым для англичан на европейских первенствах. Итальянцы выиграли Евро уже во второй раз в своей истории.

Ране стало известно, что болельщик сборной Италии сделал татуировку после победы итальянцев в финале чемпионата Европы — 2020.