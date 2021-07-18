Международная федерация признала решение суда оправдать российских пловцов

Глава Международной федерации плавания (ФИНА) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что организация признала решение Спортивного арбитражного суда (СAS) о снятии временного отстранения с россиян Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«ФИНА полностью признает решения CAS как судебного органа в подобных делах. Мы благодарны за быстрое рассмотрение дела с их стороны, мы уважаем данное решение, которое немедленно вступит в силу», — приводит слова Аль-Мусаллама официальный сайт организации.

14 июля ФИНА объявила о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее сообщалось, что Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио.