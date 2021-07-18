Дзюба в «Зените» выиграл 9 трофеев, в «Спартаке» — 0

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в составе своего клуба стал обладателем Суперкубка России после победы над столичным «Локомотивом» (3:0), сообщает Sports.ru.

Суперкубок стал девятым трофеем для футболиста в составе сине-бело-голубых. Ранее вместе с клубом с берегов Невы он становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21, а также обладателем Кубка России в 2016-м и 2020 году, Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.

Дзюба выступал за московский «Спартака» с 2006 по 2015 год и за это время не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда нападающий, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.

В матче за Суперкубок в первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Футбол. Суперкубок России

«Зенит» — «Локомотив» — 3:0

Голы: 1:0 — Кузяев, 27, 2:0 — Азмун, 57; 3:0 — Ерохин, 83.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба не подошел к болельщикам после игры с «Локомотивом» в Суперкубке России.