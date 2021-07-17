Сборная Германии ушла с поля из-за расизма в адрес своего защитника

Контрольный матч в рамках подготовки к Олимпийским играм — 2020 в Токио между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу был остановлен. Об этом сообщает rbb24. Немецкие игроки при счете 1:1 ушли с поля из-за расистских оскорблений в адрес своего защитника Джордана Торунариги. До конца товарищеской встречи оставалось около пяти минут.

23-летний игрок Торунарига за шесть сезонов в немецкой «Герте» во всех турнирах сыграл 74 матча, в которых сумел отличиться шесть раз, а также отдать три голевые передачи. Также Джордан сыграл на чемпионате мира и Европы до 20 лет.

Отметим, что в 2020 году защитник услышал расистские оскорбления в матче Кубка Германии. Тогда Торунарига заплакал и позже был удален, толкнув тренера «Шальке». Гельзенкирхенский клуб оштрафовали на 50 тысяч евро по итогам той игры с «Гертой».

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