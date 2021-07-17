Итальянский фанат сделал тату с Кьеллини, который оттаскивает Саку от кубка Евро-2020

Болельщик сборной Италии сделал татуировку после победы итальянцев в финале чемпионата Европы — 2020. На татуировке изображен итальянский капитан Джорджо Кьеллини, оттаскивающий за футболку полузащитника сборной Англии Букайо Саку от трофея Евро-2020. Отметим, что рисунок на руке фаната является отражением одного из моментов финального матча, когда Кьеллини получил желтую карточку, сфолив на 19-летнем английском футболисте.

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Отметим, что итальянская команда выиграла все матчи на турнире.

Итальянцы выиграли европейское первенство уже во второй раз в своей истории. Первая победа была одержана в 1968 году. Тогда сборная Италии обыграла в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла наградил государственными орденами игроков своей сборной за победу на чемпионате Европы — 2020.