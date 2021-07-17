Туктамышева заявила, что играет в футбол в качестве разминки

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как использует футбол в своем виде спорта, а также назвала клуб, за который болеет.

«О том, что я давным-давно болею за «Зенит», знают все. И с нетерпением жду начала нового сезона. Именно на стадионе, будучи зрителем, я получаю очень яркие эмоции! А вот о том, что футбол – это классная и интересная разминка, которую мы иногда используем во время подготовки, знают немногие. Возможно, стоит подумать о включении футбольного мяча в одну из своих программ? Что скажете?» – написала Туктамышева в своем Instagram.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. Победу в Швеции праздновала Анна Щербакова, а бронзу взяла Александра Трусова. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

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