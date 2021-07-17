Аршавин заявил, что для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» не хватает денег

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о причинах неудач петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Если я скажу, что причина в деньгах – надо мной посмеются. Но если смотреть составы – «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в Лиге чемпионов. По бюджету сине-бело-голубые слабее команд, которые выходят в 1/8 финала», — приводит слова Аршавина «Чемпионат.com».

Последние два сезона, петербургский клуб, находясь при жребии в первой корзине, занимал последнее, 4-е место на групповом этапе Лиги чемпионов и вылетал из еврокубков. В следующем сезоне клуб с берегов Невы стартует также с группового этапа, однако будет посеян лишь в третьей корзине, что усложнит задачу выхода в весеннюю часть турнира.

На внутренней арене «Зенит» три года подряд под руководством Сергея Семака становится чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин оценил выступление форварда сборной России Артема Дзюбы на чемпионате Европы — 2020.