Аршавин оценил игру Дзюбы на Евро-2020

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление форварда сборной России Артема Дзюбы на чемпионате Европы — 2020.

«Ему было сложно, потому что, во-первых, все мячи приходили к нему верхом. Если говорить о нем самом – ему не хватило мобильности. В остальном он свою функцию исполнял», – приводит слова бывшего нападающего национальной команды «Чемпионат.com»

На Евро-2020 Дзюба провел три матча, отличившись с пенальти в матче против Дании (1:4). Также россияне уступили Бельгии (0:3) и обыграли Финляндию (1:0), заняв последнее место в группе.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел за петербургский «Зенит» 27 матчей, забив 20 мячей, а сине-бело-голубые стали чемпионами России.

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