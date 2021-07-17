Салихова о Бердыеве: он далеко не реформатор, не новатор, точно не хуже Черчесова

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась на счет возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды.

«Курбан Бердыев – это вдумчивый клубный тренер, показавший свое мастерство в «Рубине» и «Ростове». Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич – далеко не реформатор, не новатор, скорее мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?» — написала супруга владельца красно-белых в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев 16 июля вылетел в Москву на встречу с руководством Российского футбольного союза (РФС).

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.