Кадыров выяснил, почему его сын толстеет, несмотря на строгую диету

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что выяснил, почему его сын Адам умудрился потолстеть, несмотря на соблюдение строгой диеты.

«Мы недоумевали, как Адам при соблюдении строгой диеты умудрился потолстеть? Выяснилось, что он придерживается строгой домашней диеты, которую не соблюдает вне стен дома, и, скрываясь от свидетелей, разбавляет ее тысячами и тысячами килокалорий», — сказал глава Чечни в «Вконтакте».

Также глава Чечни призвал своих подписчиков следить за планом питания сына.

«Теперь в план питания Адама внесены жесткие условия. Каждый в нашей семье принял обязательство следить за рационом Адама дома и вне родных стен, к чему я призываю и наших подписчиков, а сам виновник накопившихся килограммов пообещал больше не употреблять фаст-фуд и прочие мегакалорийные продукты», — написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в бою его 13-летнего сына Адама. Абдурахманов неоднократно критически высказывался в адрес главы Чечни и его семьи.