Появилось видео страшного падения Загитовой на ледовом шоу Навки

В Сочи состоялся показ ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигуристка Алина Загитова, которая впервые исполняла главную роль Людмилы полностью, не справилась с тройным флипом и всем телом упала на лед. Видео доступно по ссылке.

Затем спортсменка попыталась исправить свою ошибку, но смогла скрутить лишь один оборот вместо тройного флипа. Видео этого эпизода доступно в Twitter.

Тем не менее олимпийской чемпионке Пхенчхана удались все вращения и поддержки.

Шоу проходит в «Сочи Парке». Постановка будет идти до 30 сентября.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Также Загитова — чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).

Загитова — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова посетила Крым и назвала его «нашей Родиной».