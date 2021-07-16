Дзюба выбрал лучшим тренером сезона-2020/21 Слуцкого, а не Семака

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в голосовании по определению лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21 назвал лучшим не зенитовца Сергея Семака, а наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, сообщает Sport24.

15 июля состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором в числе прочего были утверждены лучшие в номинациях по итогам сезона-2020/21. Лучшим тренером признали главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Тройка лучших Дзюбы выглядит следующим образом: 1. Леонид Слуцкий («Рубин»); 2. Сергей Семак («Зенит»); 3. Марко Николич («Локомотив»).

Победителем прошлого сезона РПЛ стал «Зенит», серебряные медали выиграл «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Следующий розыгрыш турнира начнется 23 июля матчем между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о будущем наставнике национальной команды после отставки Станислава Черчесова.