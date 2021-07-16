Червиченко назвал аферистами компанию-разработчика реформ РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможные реформы в Российской премьер-лиге (РПЛ), в том числе раунд плей-офф, который может появиться после изменения формата чемпионата.

«Почему-то все лучшие европейские чемпионаты проводятся по круговой системе, а футболисты прекрасно выступают за сборные. Наверное, если б система с плей-офф была лучше, неужели они бы сами на нее давно не перешли? И главное эти голландцы нам написали реформу чемпионата, а почему сами эту систему у себя не применяют?

Эти аферисты, графы Калиостро, еще с начала 2000-х бродили по России. Ко мне в «Спартак» заезжали с всякими прожектами: «Дорогой, давай погадаю, всю жизнь тебе расскажу», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее Андрей Червиченко реформы сивой кобылы.