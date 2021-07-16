Кавазашвили: по указу Кремля надо назначить авторитетного профессионала президентом РФС

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, какие изменения он бы хотел увидеть в российском футболе.

«Россия – богатая страна. Можно пригласить любого тренера за большие деньги. Но ни один умный специалист к нам не поедет, потому что они все видят, что наша сборная сейчас не готова участвовать в таких серьезных соревнованиях, как чемпионаты Европы или мира», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Экс-голкипер считает, что квалификация российских футболистов ниже, чем европейских, поэтому РФС надо искать своего доморощенного авторитетного тренера, который, зная провальную систему подготовки футболистов, мог бы сделать соответствующие выводы и поработать на перспективу.

«По указу Кремля назначить авторитетного профессионала в футболе президентом РФС, а первым заместителем – финансиста. Последний будет управлять деньгами, но не вмешиваться в сам футбол», – сказал Кавазашвили.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что в тренерский штаб сборной России может войти российский специалист в том случае, если команду возглавит иностранец.